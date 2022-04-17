دمج عدة مسارات لباص عمان اعتبارا من اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، ابتداء من اليوم الأحد عن دمج عدة مسارات لباص عمان، حيث سيجري دمج مسار 20 والمسار 21 ليصبح (مجمع المحطة - إسكان البترا - ض. الفاروق) ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات كل 20 دقيقة بدلا من 30 دقيقة.

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كما قالت الأمانة إنه سيتم دمج مسار 33 و28 ليصبح المسار 28 (المحطة - حطين - أبو علندا - المستندة) ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات لما يقارب النصف ساعة بدلاً من ساعة واحدة.



وسيجري دمج مسار 26 و32 ليصبح المسار 32 (المحطة - ض. الحاج حسن - نزهة سحاب) ورفع كادر الحافلات لتقليص وقت تردد الباصات لنصف ساعة تقريباً بدلا من ساعة واحدة.