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الثلاثاء، 12-04-2022 04:16 م

الأمانة: إزالة 779 بسطة عشوائية منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - كشف مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى الدكتور خلدون الهوادي أن كوادر الأمانة أزالت 779 بسطة بيع عشوائية منذ بداية شهر رمضان المبارك.

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وقال الهوادي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم إتلاف 19 ألف و400 لتر من العصائر الرمضانية بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية وعدم صلاحيتها للاستهلاك بسبب تعرضها لأشعة الشمس.

 

وأضاف أن هناك 25 فريق للرقابة والتفتيش على الأسواق موزعة على مناطق العاصمة الـ22، و3 فرق منها متنقلة للتأكد من سلامة الغذاء والمواد المباعة للمواطنين، إذ تم توجيه 220 إنذار و30 مخالفة حتى أمس الاثنين.

 

وأشار الهوادي إلى أن هناك 34 فريقا آخر للتفتيش على المنشآت الاقتصادية مثل المولات والأسواق الكبرى، حيث تنفذ 650 زيارة يومية ويتم اتخاذ على إثرها نحو 120 إجراء ما بين الإنذار والمخالفة والإغلاق.

 

وتابع أنه يتم إغلاق نحو 200 منشأة شهريا من قبل فرق التفيش والرقابة لمخالفتها معايير الصحة والسلامة.

 

 

 

 




 

 


 

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