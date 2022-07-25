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الإثنين، 25-07-2022 12:02 م

دمج عقوبة شخص كرر السرقة لتصل للحبس 3 سنوات في الرمثا

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الوكيل الإخباري - قررت محكمة جنايات الرمثا في حكم صادر عنها دمج العقوبات الصادرة بحق أحد مكرري جرائم السرقة، ودمج العقوبة لتصل إلى وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات.اضافة اعلان


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن شخصا مكررا لارتكاب جناية السرقة تقدم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكون الأحكام اقترنت بإسقاط الحق الشخصي ولم يثبت أن المستدعي تقدم بطلب إدغام فيها الأمر الذي وجدت به المحكمة أن تنفيذ العقوبة الأشد المفروضة على المستدعي كافية لردعه عن إعادة ارتكاب الجرائم، وقررت المحكمة دمج العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات.

وبينت الأمانة العامة أن دمج العقوبات جاء سندا لأحكام المادة (72)، والتي أعطت للمحكمة صلاحية دمج العقوبات المحكوم بها، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.

ولفتت إلى أن دمج العقوبات بحق المكررين يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.





 




 

 


 

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