دودين لـ الوكيل: هذه شروط تعديل ساعات حظر التجول

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين ، إن القرار المرتقب بتقليص ساعات الحظر الليلي في الأول من تموز وفقاً لخطة فتح القطاعات ، يعتمد على وصول عدد متلقي المطاعيم لحد ادنى لـ 2.5 مليون شخص .واستدرك دودين في حديثه لموقع الوكيل الاخباري قائلاً : " اننا نتمنى الوصول الى هذا الرقم ، ان شاء الله" .واشار أن اي اجراءات أو قرارات جديدة ستتخذ في المستقبل ، ستكون مبنية على وصول متلقي المطعوم للرقم المطلوب .فيما بدأ العدّ التنازلي ، لتنفيذ القرار القاضي بتمديد ساعات التجول الليلي ، وفق المرحلة الثانية للخطة الحكومية، بعد تحسّن الوضع الوبائي الراهن ، حيث جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع.وبعد يومين ، واعتباراً من يوم الخميس القادم سيتم العمل بالاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة ضمن خطة الوصول الى صيف آمن، من بينها تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشآت والساعة 1 ليلا للأفراد.