دودين لـ الوكيل: هذه شروط تعديل ساعات حظر التجول

الوكيل الاخباري -
قال وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة صخر دودين ، إن القرار المرتقب بتقليص ساعات الحظر الليلي في الأول من تموز وفقاً لخطة فتح القطاعات ، يعتمد على وصول عدد متلقي المطاعيم لحد ادنى لـ 2.5 مليون شخص . اضافة اعلان
واستدرك دودين في حديثه لموقع الوكيل الاخباري قائلاً : " اننا نتمنى الوصول الى هذا الرقم ، ان شاء الله" .
واشار أن اي اجراءات أو قرارات جديدة ستتخذ في المستقبل ، ستكون مبنية على وصول متلقي المطعوم للرقم المطلوب .
فيما بدأ العدّ التنازلي ، لتنفيذ القرار القاضي بتمديد ساعات التجول الليلي ، وفق المرحلة الثانية للخطة الحكومية، بعد تحسّن الوضع الوبائي الراهن ، حيث جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع.
وبعد يومين ، واعتباراً من يوم الخميس القادم سيتم العمل بالاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة ضمن خطة الوصول الى صيف آمن، من بينها تقليص ساعات الحظر الليلي ليبدأ الساعة 12 للمنشآت والساعة 1 ليلا للأفراد.