لجنة الأوبئة: منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا في المملكة وارد

الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن المطاعيم المضادة لفيروس كورونا هي الحل للقضاء على الوباء باتفاق جميع دول العالم.

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وأضاف حجاوي، عبر تصريحات صحفية ، أن الأردن أعتمد على تعدد مصادر اللقاحات لضمان الحصول على أكبر عدد ممكن من جرعات المطعوم؛ للوصول إلى أكبر نسبة تطعيم في الحملة الوطنية.



وأشار إلى أن المملكة قامت بترخيص لقاحات أسترازينيكا وفايزر- بيونتيك وسينوفارم وجونسون آند جونسون و سبوتنيك في وقت سابق، لافتا إلى أن مفعول مطعوم مودرنا بات واضحا.



وقال حجاوي، إن مؤسسة الغذاء والدواء قامت بإجازة لقاح مودرنا بعد طلب المعززات والدراسات المرتبطة به، مضيفا أنه من المرجح وصول جرعات من مطعوم موردنا وفق الاتفاقيات، ما يعزز حملة التطعيم الوطني.



وعن إمكانية استخدام جرعة ثالثة من اللقاح، شدد حجاوي على أن الهدف من وراء منح الجرعة الثالثة هو تعزيز المناعة في حال انخفاض نسبتها بعد تلقي جرعتي اللقاح.



ونوه إلى أن نسبة المناعة تنخفض في جميع المطاعيم المرخصة بعد 6 أشهر وفق دراسات علمية، موضحا أن وزير الصحة بصدد إجراء دراسات حول الملف.