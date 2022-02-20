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الأحد، 20-02-2022 04:13 م

زراعة إربد تنظم محاضرة عن الحمى القلاعية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية زراعة محافظة إربد اليوم الأحد، محاضرة علمية عن "مرض الحمى القلاعية والتشخيص المخبري" بالتعاون مع الشركة البيولوجية للاستيراد والتصدير.

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وأكد مدير زراعة اربد عبد الوالي الطاهات خلال المحاضرة، أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بوصفها ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الزراعة لتبادل الخبرات والمعلومات العلمية، ما يساعد على تحسين السلالات من الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة.


بدورها تحدثت المدير العام للشركة البيولوجية للاستيراد والتصدير سماح الجبور عن مسببات مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الثروة الحيوانية، وطرق الوقاية منه والحد من انتشاره، وأهمية مراقبة مزارع الحيوانات وأسواقها دوريا، للكشف المبكر عن الأمراض التي تصيب الحيوانات.


وأكدت الجبور ضرورة توفير اللقاحات والعلاجات اللازمة لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، وإصدار تشريعات قانونية للتحصين الإجباري ضد الأمراض المعدية إلى جانب إعادة النظر في تصميم الحظائر، ومتابعة مدى ملاءمتها للمعايير الصحية الدولية.


وجرى خلال المحاضرة تبادل أفكار مع الأطباء البيطريين الحضور لتطوير قدرات الكادر الطبي البيطري في مجال رصد الأوبئة أو تشخيصها للحد من انتشارها بين الحيوانات خاصة مرض الحمى القلاعية.

 




 

 


 

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