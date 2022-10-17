دورة تدريبية عربية حول هيئة الدستور الغذائي

الوكيل الإخباري - بدأت في عمان اليوم الاثنين أعمال الدورة التدريبية حول أفضل الممارسات للمشاركة في اجتماعات الدستور الغذائي، والتي تستمر يومين، بمشاركة عربية واسعة.

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وقالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير خلال افتتاحها أعمال التدريب إن عمل هيئة الدستور الغذائي في سياق إصدار المواصفات القياسية الغذائية وما يتصل بها من نصوص، يهدف إلى حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية.



وأشارت الزهير الى أهمية إرشاد صياغة التعريفات وتعزيزها والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها، من أجل المساعدة في المواءمة بينها، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، وتسهيل انسياب السلع بين الدول.



وأضافت، إن المواصفات القياسية تأتي للمساهمة في ضمان سلامة التجارة الدولية بالأغذية وجودتها وإنصافها، وبحيث تمكن المستهلكين من الوثوق بسلامة وجودة المنتجات الغذائية التي يقبلون على شرائها.



وثمنت الزهير أعمال هيئات التقييس كافة، وهيئة الدستور الغذائي وتطويرها لأنشطة البنية التحتية للجودة، داعية الى الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في هذه المجالات، والاستناد إلى المواصفات الدولية في إعداد الإجراءات، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة، والحد من مظاهر الغش والتضليل والتقليد، ودعم تنافسية المنتجات وتعزيز الاقتصاد.

