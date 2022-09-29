دورة في زراعة الطيبة حول تمكين المرأة بالتصنيع الغذائي

الوكيل الاخباري - نظمت شعبة الإرشاد الزراعي بمديرية زراعة لواء الطيبة غربي إربد، اليوم الخميس، دورة تدريبية ضمن المدرسة الحقلية تحت عنوان: "تمكين المرأة في التصنيع الغذائي"، بمشاركة مجموعة من سيدات المجتمع

المحلي.



وأكد مدير زراعة الطيبة، المهندس عبد الباسط العكاليك، خلال افتتاحه الدورة، أهمية تمكين المرأة في المجال الزراعي والتصنيع الغذائي لتنمية مهاراتهن وتمكينهن اقتصادياً من خلال تنمية مهاراتهن في إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة المدرة للدخل وتحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية.

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