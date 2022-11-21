ديوان الخدمة المدنية حول امتحان أوائل الأفواج : لا يوجد فيه ناجح /راسب

الوكيل الإخباري - بيّن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن عقد الامتحان التنافسي لأوائل الافواج الجامعية من حملة شهادة البكالوريوس، يأتي لغايات اثراء الأجهزة الحكومية ورفدها بطاقات شبابية مؤهلة ، وضخ دماء جديدة من الكفاءات والمواهب والاستفادة من قدرات أصحابها المميزة في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز منظومة تحديث القطاع العام وتجذير ثقافة التميز فيه .

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وعن الامتحان التنافسي الذي عقده الديوان مؤخرا لـ(427) مرشحاً من أوائل الأفواج الجامعية، أشار الناصر الى أن الغاية من عقد الامتحان التنافسي لهذه الفئة المتميزة من الخريجين هو قياس الفروقات الفردية للمتنافسين والاستناد عليها في التعيين بما يتناسب وعدد الشواغر في كل تخصص، ولن يتم اعتماده كباقي الامتحانات التنافسية التي تعقد لغايات قياس حد التمكين ( ناجح او راسب)، وان محتوى الامتحان يستند على مصفوفة مستويات للكفايات العامة التي لا تتصل بالتخصص بشكل مباشر، وتم اكتسابها من خلال المراحل العمرية أو المواد التعليمية في المناهج المدرسية والأنشطة اللامنهجية في الجامعات والتي تنمي المهارات الحياتية للخريجين، وأخرى تتصل بالكفايات الوظيفية العامة التي يفترض أن تتوفر في جميع من يتم تعيينهم في القطاع العام ، إضافة للكفايات الجوهرية الواجب توفرها في أي موظف لشغل وظيفة حكومية كون هذه الفئة المتميزة لديهم المعرفة المطلوبة في مجال تخصصاتهم .



وأضاف الناصر ان نسبة اجتياز الـ 50% من الامتحان هي (56.6%) وهي نسبة جيدة .



وعن محتوى مصفوفة مستويات الكفايات العامة للامتحان بيّن الناصر أن منها كفايات رئيسية : إدارة المعلومات و إدارة المهام وإدارة وتوجيه الأفراد وإدارة العلاقات وإدارة الذات ، وأخرى فرعية وهي : فهم المعلومات الأساسية ومعالجة وتحليل البيانات وتنفيذ المهام والتنظيم الذاتي للعمل والتشارك بالمعرفة والتواصل والإصغاء والعمل بروح الفريق والتوجه نحو متلقي الخدمة واظهار الاحترام والموثوقية والالتزام وإدارة ضغوط العمل وتنمية الذات وتحقيق الأهداف.



ونوه الى أن الديوان قد ادرج على موقعه الالكتروني ومنذ عام 2016 دليل الكفايات الوظيفية في الخدمة المدنية ، التي تشرح بالتفصيل كافة الجوانب المرتبطة بالكفايات العامة المشار اليها انفا، إضافة الى الإعلان الصادر عن الديوان لدعوة المتقدمين للامتحان التنافسي الذي عقده بتاريخ 17/11/2022 قد تضمن وصفا شاملا ودقيقاً لمكونات الامتحان وتوزيعها على الكفايات العامة المختلفة مع التركيز على " إدارة الذات " وخصص لها 40 علامة من 80 وادارة العلاقات وتشمل التواصل والإصغاء والعمل بروح الفريق والتوجه نحو متلقي الخدمة وخصص لها 24 علامة ، وإدارة المعلومات وخصص لها 18 علامة وتشمل فهم المعلومات الاساسية ومعالجة البيانات وتحليلها وادارة وتوجيه الأفراد وخصص لها 6 علامات وتشمل التشارك بالمعرفة ، وادارة المهام اعطى لها 12 علامة .

