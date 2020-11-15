الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

أندونيسيا: 63 وفاة جديدة و4106 اصابات بكورونا

7 تحذيرات من مديرية الامن العام للمواطنين

مطالبة بعدم فرض أي قرار حظر شامل بالاردن

مفتي المملكة : غدا الاثنين غرة شهر ربيع الثاني

لماذا انخفضت اعداد الإصابات بكورونا بالاردن الاحد ؟

الكويت: 3 وفيات و499 إصابة جديدة بكورونا

ديوان الخدمة المدنية يبدأ اجراءات تعبئة وظائف

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

تقرير صادم ينذر بكارثة صحية بالاردن وترقب لقرارات حاسمة

المنخفض القبرصي يبدأ بالتأثير على المملكة




الأحد، 15-11-2020 05:10 م

ديوان الخدمة المدنية يبدأ اجراءات تعبئة وظائف

2201915114126119389924


الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الاستعدادات تجري حالياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية احتياجات الوزارة من الكوادر اللازمة لتشغيل المستشفيات الميدانية في أقاليم المملكة بتعبئة 2103 وظائف.
اضافة اعلان

واضاف الناصر في بيان صحفي اليوم الأحد، ان الديوان سيقوم بالإعلان عن أسماء 3804 مرشحين للامتحان التنافسي على وظيفة (طبيب، ممرض قانوني، ممرض مساعد) في الصحف المحلية وعلى موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo ، وصفحته الرسمية على موقع الفيسبوك (ديوان الخدمة المدنية الاردني) غداً الاثنين، وذلك وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.

ولغايات تسريع اجراءات تعبئة الوظائف الطبية والصحية في وزارة الصحة استجابة للجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الجائحة، أكد الناصر أن الديوان سيباشر بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على هذه الوظائف (حسب الأحقية التنافسية) أولاً بأول بالتوازي مع عقد الامتحانات التنافسية، مبيناً أن كوادر مديريات (التوظيف والامتحانات التنافسية وتكنولوجيا المعلومات) في ديوان الخدمة المدنية واصلت عملها خلال فترة الحظر استعداداً لإجراء الامتحانات والمقابلات الشخصية بالسرعة الممكنة، وسيتم الانتهاء من تعبئة 2103 شاغرا نهاية الشهر الحالي.

وعن عدد الشواغر الطبية والصحية، بين الناصر انه تم تعبئة 413 وظيفة من 2103 ممن اجتازوا امتحانات تنافسية ومقابلات شخصية، كان ديوان الخدمة المدنية قد عقدها خلال الفترة الماضية في ظل الجائحة وحسب الأحقية التنافسية، وسيصار على ضوء نتائج الامتحانات التنافسية القادمة ترشيح أعلى 3 أشخاص او العدد المتوفر ممن سيجتازون الامتحان التنافسي للمقابلة الشخصية (لكل شاغر).

ونوه الناصر الى أن الديوان قام باتخاذ الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومؤتة لإجراء الامتحانات التنافسية ضمن متطلبات الوقاية وشروط السلامة العامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202014215849769482491

7 تحذيرات من مديرية الامن العام للمواطنين

112020293540451154194

مطالبة بعدم فرض أي قرار حظر شامل بالاردن

123-6

مفتي المملكة : غدا الاثنين غرة شهر ربيع الثاني

11202011212415409565717

لماذا انخفضت اعداد الإصابات بكورونا بالاردن الاحد ؟

112020112201917104125

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

11

إغلاق 13 مدرسة في عجلون بسبب كورونا

أخبار متعلقة
كوز

توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة

10202028162450331951705

وزير الصحة يعلن عن اجراءات للتعامل مع ازمة كورونا

1

انتهاء الحظر الشامل في محافظات المملكة

عزل

الأردن يسجل 32 وفاة و 3921 إصابة بكورونا اليوم

1111

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة

10202017164147461384397

توضيح حكومي حول فرض حظر التجول الشامل لمدة يومين