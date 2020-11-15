ديوان الخدمة المدنية يبدأ اجراءات تعبئة وظائف

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الاستعدادات تجري حالياً وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتلبية احتياجات الوزارة من الكوادر اللازمة لتشغيل المستشفيات الميدانية في أقاليم المملكة بتعبئة 2103 وظائف.واضاف الناصر في بيان صحفي اليوم الأحد، ان الديوان سيقوم بالإعلان عن أسماء 3804 مرشحين للامتحان التنافسي على وظيفة (طبيب، ممرض قانوني، ممرض مساعد) في الصحف المحلية وعلى موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo ، وصفحته الرسمية على موقع الفيسبوك (ديوان الخدمة المدنية الاردني) غداً الاثنين، وذلك وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها.ولغايات تسريع اجراءات تعبئة الوظائف الطبية والصحية في وزارة الصحة استجابة للجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الجائحة، أكد الناصر أن الديوان سيباشر بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على هذه الوظائف (حسب الأحقية التنافسية) أولاً بأول بالتوازي مع عقد الامتحانات التنافسية، مبيناً أن كوادر مديريات (التوظيف والامتحانات التنافسية وتكنولوجيا المعلومات) في ديوان الخدمة المدنية واصلت عملها خلال فترة الحظر استعداداً لإجراء الامتحانات والمقابلات الشخصية بالسرعة الممكنة، وسيتم الانتهاء من تعبئة 2103 شاغرا نهاية الشهر الحالي.وعن عدد الشواغر الطبية والصحية، بين الناصر انه تم تعبئة 413 وظيفة من 2103 ممن اجتازوا امتحانات تنافسية ومقابلات شخصية، كان ديوان الخدمة المدنية قد عقدها خلال الفترة الماضية في ظل الجائحة وحسب الأحقية التنافسية، وسيصار على ضوء نتائج الامتحانات التنافسية القادمة ترشيح أعلى 3 أشخاص او العدد المتوفر ممن سيجتازون الامتحان التنافسي للمقابلة الشخصية (لكل شاغر).ونوه الناصر الى أن الديوان قام باتخاذ الاجراءات اللازمة وبالتنسيق مع جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومؤتة لإجراء الامتحانات التنافسية ضمن متطلبات الوقاية وشروط السلامة العامة.