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الأربعاء، 03-08-2022 06:37 م

ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة يؤكدان التكاملية بالحفاظ على المال العام

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الوكيل الاخباري - اطلع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، خلال زيارته اليوم الأربعاء، ديوان المحاسبة، على آليات وإجراءات عمل الديوان لضمان استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة والجهات الشريكة، وتنفيذا لبرامج مشروع التوأمة القائم في مجال دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة الفساد وطرق الوقاية منه لجماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

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