ديوان المحاسبة يشارك باجتماع حول الأجهزة العليا للرقابة

الوكيل الإخباري - شارك رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد اليوم الثلاثاء، في اجتماع نظمته مبادرة تنمية "الانتوساي"، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان "المجالس النيابية (البرلمانات) والأجهزة العليا للرقابة تتشارك بغية زيادة أثر الرقابة والإشراف والمساءلة".

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وتخلل الاجتماع تقديم أوراق عمل من الدول المشاركة حول العلاقة بين الأجهزة الرقابية والبرلمانات في الدول الأعضاء، وسبل تطوير تلك العلاقة،وكيفية بناء علاقات متوازنة ومثمرة مع اللجان النيابية لمناقشة التقارير الرقابية وتطوير طرق اتصال فعالة بين الطرفين.



واستعرض المشاركون تجاربهم في إيجاد أفضل الممارسات لتوطيد وتأسيس علاقات متوازنة وفاعلة بين الأجهزة الرقابية والبرلمانات دون تغوّل جهة على أخرى لتحقيق المصلحة العامة في الرقابة على السلطة التنفيذية فضلاً عن تطوير قدرات كلا الطرفين في الأعمال التي يؤدونها.



وتضمنت الفعالية، عرض دراسات حالة أنجزت فيها البرلمانات والأجهزة العليا للرقابة مزيدا من المساءلة والإشراف، تمحورت حول العوامل التي تؤثر على العلاقات بين الجهاز الأعلى للرقابة والبرلمان، والترتيبات المؤسسية في البرلمان من أجل الاستفادة من العمل الرقابي الذي تجريه الأجهزة العليا للرقابة، بما في ذلك دور اللجان البرلمانية وآليات الأجهزة العليا للرقابة التي تعزز استفادة البرلمانات من العمل الرقابي.