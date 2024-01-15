الأرصاد: المناطق الشمالية تُسجل أعلى مجموع مطري - أسماء

الوكيل الإخباري -

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قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إنه سجلت محطة رصد جوي رأس منيف، أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية بلغ 73.2 ملم يشكل ما نسبته 12% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد جوي إربد بمجموع مطري بلغ 56.5 ملم وبنسبة 13% من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري 51.5 ملم وبنسبة 13% من معدلها الموسمي العام.وبين آل خطاب، إن المملكة شهدت خلال الفترة 10-15 من الشهر الحالي، هطولاً غزيراً وعلى فترات على شمال ووسط المملكة ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.وأضاف، آل خطاب، إن المناطق الوسطى الغربية سجلت أعلى مجموع مطري في محطة رصد جوي السلط بلغ 61.7 ملم، وبنسبة 12% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الحسين بمجموع مطري بلغ 60 ملم وبنسبة 13% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 56.9 ملم وبنسبة 11% من معدلها الموسمي العام، ثم محطة رصد مطار عمان المدني بمجموع مطري بلغ 26.1 ملم وبنسبة 11% من معدلها الموسمي العام.وفي المناطق الوسطى الشرقية سجلت محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي أعلى مجموع مطري بلغ 15.0 ملم وبنسبة 10% من معدلها الموسمي العام، تلتها محطة وادي الضليل بمجموع مطري بلغ 11 ملم وبنسبة 8 % من معدلها الموسمي العام، فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية حتى صباح هذا اليوم أي هطولات مطرية.يذكر أن أغلب المناطق الشمالية بما فيها الأغوار الشمالية، حققت أمطار فترة المربعانية قبل انتهائها، والتي تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما حققت أغلب المناطق الوسطى بما فيها الأغوار الوسطى أكثر من ثلثي مجموع الأمطار لفترة المربعانية.