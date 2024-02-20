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الثلاثاء، 20-02-2024 04:40 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من أبناء منطقة سهل حوران وسيدات من لواء الحسا

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفدا من أبناء منطقة سهل حوران في لواء الرمثا، ووفدا من سيدات لواء الحسا بمحافظة الطفيلة، في لقاءين منفصلين.

وأكد العيسوي، خلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، أن موقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه دعم ونصرة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لا يستطيع أحد المزاوده عليها، أو إنكارها.

وقال إن جهود جلالة الملك، المتواصلة والمكثفة، على مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية والأممية، تجاه ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي سافر، سباقة ومتقدمة وواضحة، وأسهمت في التأثير على  مواقف كثير من الدول إزاء هذا العدوان الظالم.

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بدورهم، عبر المتحدثون، خلال اللقاءين، عن فخرهم واعتزازهم بمواقف وجهود جلالة الملك المتواصلة نصرة للأشقاء الفلسطينيين، سواء تجاه ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان آثم ، وما تشهده الضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات تعسفية إسرائيلية.

وأكدوا وقوفهم، وجميع الأردنيين، صفا واحدا، خلف جلالة الملك، داعمين لجميع مواقفه وجهوده المتواصلة لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

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