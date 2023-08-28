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الإثنين، 28-08-2023 07:16 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة ابو حماد

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الوكيل الاخباري -  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاثنين الموافق 28-8-2023 بالمرحوم العميد المتقاعد سلمان سالم شاكر ابو حماد.

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفى تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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