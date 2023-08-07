الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية تحذر من دواء سعال ملوث

عبيدات : 40 ألف مخالفة بيئية خلال عامين

مؤتة تبدأ باستقبال طلبات البرنامجين الموازي والدولي

الملك يستقبل منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أردوغان: سنخفض مؤشر التضخم مرة أخرى دون الـ10%

أعراض الفشل الكلوي..4 علامات تظهر على اليدين

الحرس الثوري: تحركات الولايات المتحدة الشريرة ستقابل بالمثل من جانب إيران

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

اجتماع يناقش الوضع المائي في البادية الشمالية الشرقية

ورشة في اليرموك عن القيمة التاريخية للمسكوكات الإسلامية

الإثنين، 07-08-2023 08:01 م

الملك يستقبل منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الملك


الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في بيت الأردن، اليوم الاثنين، نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث علاقات الصداقة المتينة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

كما جرى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

عبيدات : 40 ألف مخالفة بيئية خلال عامين

820236175313399218643

مؤتة تبدأ باستقبال طلبات البرنامجين الموازي والدولي

820233192053111169289

اجتماع يناقش الوضع المائي في البادية الشمالية الشرقية

yyyy

ورشة في اليرموك عن القيمة التاريخية للمسكوكات الإسلامية

555

اختتام بطولة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للملاكمة

820235164155676075765

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وإدارة الأرصاد الجوية

أخبار متعلقة
555555

تخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية في البلقاء

F2XW3LAW0AI82PM

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي الوعد الحق2 - صور

3

الوصاية على المقدسات في القدس نهج هاشمي راسخ