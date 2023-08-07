تخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية في البلقاء

الوكيل الاخباري - احتفلت هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في محافظة البلقاء اليوم الإثنين، بتخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية، التي ينفذها الصندوق، بمشاركة 35 شابا وشابة من مختلف ألوية المحافظة.



وقال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابوقاعود، خلال رعايته حفل التخريج، إن الثورة التكنولوجية تحتاج إلى وعي وثقافة مجتمعية تواكب التطور وتحافظ على الخصوصية الشخصية، لافتا إلى أهمية وجود أنماط جديدة من وسائل التواصل الاجتماعي كالذكاء الاصطناعي، حيث اصبحنا بحاجة لمثل هذه الدورات التوعوية لتعزيز الوعي لدى الشباب كونهم الأكثر عرضة لهذه المخاطر التي لا تقل أهمية عن المخاطر الأخرى.

اضافة اعلان