الإثنين 07-08-2023
الوكيل الاخباري

اختتام بطولة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي للملاكمة

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وإدارة الأرصاد الجوية

ورشة حول تسكين مؤهلات الدبلوم المتوسط في الإطار الوطني للمؤهلات

توضيح حكومي بشأن مركبات التطبيقات الذكية

التربية تحسم الجدل حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

تخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية في البلقاء

وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

وزير الطاقة: نعمل على تخفيض كلف الطاقة وإصلاح ما يخص المشتقات النفطية

المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي

الطفيلة: بدء مقابلات المتقدمين لبرنامج تأهيل العاملين في السياحة

الإثنين، 07-08-2023 05:43 م

تخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية في البلقاء

555555


الوكيل الاخباري - احتفلت هيئة شباب كلنا الأردن/ الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في محافظة البلقاء اليوم الإثنين، بتخريج دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية، التي ينفذها الصندوق، بمشاركة 35 شابا وشابة من مختلف ألوية المحافظة.

وقال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابوقاعود، خلال رعايته حفل التخريج، إن الثورة التكنولوجية تحتاج إلى وعي وثقافة مجتمعية تواكب التطور وتحافظ على الخصوصية الشخصية، لافتا إلى أهمية وجود أنماط جديدة من وسائل التواصل الاجتماعي كالذكاء الاصطناعي، حيث اصبحنا بحاجة لمثل هذه الدورات التوعوية لتعزيز الوعي لدى الشباب كونهم الأكثر عرضة لهذه المخاطر التي لا تقل أهمية عن المخاطر الأخرى.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820235164155676075765

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وإدارة الأرصاد الجوية

820233175957125236508

ورشة حول تسكين مؤهلات الدبلوم المتوسط في الإطار الوطني للمؤهلات

1691419465469

3091 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

6

توضيح حكومي بشأن مركبات التطبيقات الذكية

5555

وزير الطاقة: نعمل على تخفيض كلف الطاقة وإصلاح ما يخص المشتقات النفطية

الطفيلة

الطفيلة: بدء مقابلات المتقدمين لبرنامج تأهيل العاملين في السياحة

أخبار متعلقة
F2XW3LAW0AI82PM

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي الوعد الحق2 - صور

الكرك

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

3

الوصاية على المقدسات في القدس نهج هاشمي راسخ