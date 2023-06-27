ملتقى الق ينظم زيارة ثقافية لمتاحف السلط الأثرية

الوكيل الاخباري - نظم ملتقى ألق الثقافي اليوم الثلاثاء زيارة ثقافية لمتاحف وبيوت السلط الأثرية والتراثية، للاطلاع على كنوز الوطن بمشاركة 22 سيدة .



وقالت رئيسة الملتقى حمدة الزعبي لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الملتقى ونشاطاته الثقافية لترسيخ قيم ومشاعر الاعتزاز بكنوز الوطن الأثرية والتراثية



وزيارة متحف الشهيد وصفي التل الذي تديره أمانة عمان الكبرى والمقام على مساحة 28 دونمًا وزيارة متحف السلط الأثري في مركز السلط التجاري الجديد في بيت طوقان التراثي، المبني 1900-1915، والذي رممته بلدية السلط وأعادت تأهيله عام 2007 .

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