رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من سيدات محافظة معان

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدا من سيدات محافظة معان.



وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المتواصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق الأشقاء الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية.



وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، كرس، منذ بدء العدوان الغاشم، جهوده من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء.

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بدورهن، أعربت المتحدثات، خلال مداخلتهن، عن فخرهن واعتزازهن بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرات إلى أن الأردن سيبقى على الدوام الوطن العظيم الشامخ بقيادته الحكيمة الملهمة وشعبه الوفي.



وأشرن إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف في حمايتها والحفاظ على هويتها وعروبتها.