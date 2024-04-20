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السبت، 20-04-2024 05:15 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات شبابية

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الوكيل الاخباري -  أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني مستمر في جهوده السياسية والإنسانية لنصرة الأشقاء في قطاع غزة.

 وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم السبت، وفدين شبابيين، الأول من لواء الأغوار الشمالية، والثاني أعضاء من فريق"البذول والعطاء" الأردني التطوعي، إن مواقف الأردن تجاه الأشقاء في غزة والضفة الغربية، تجلت بجهود جلالة الملك، والحراك السياسي والدبلوماسي والإنساني المكثف، الذي يقوده جلالته دوليا وإقليميا.

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بدورهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة، مؤكدين وقوفهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية، التي صنعت وما زالت تصنع بمواقفها الصلبة إرثا عظيما للوطن والأمة.

 

 




 

 


 

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