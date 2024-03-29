الجمعة 29-03-2024
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الجمعة، 29-03-2024 10:58 ص

الحكومة: حجب 24 تطبيقا ذكيا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجمعة، عن حجب 24 تطبيقاً ذكيًا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن، "نظراً لمنافستها غير العادلة للتطبيقات المرخصة ولآثارها الاجتماعية والأمنية الكبيرة على المستخدمين".اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان، إنها حجبت التطبيقات من "متاجر التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع الشركات الدولية (Apple, Huawei, Google) ...".

وتواصلت وزارة الاقتصاد الرقمي مع الشركات الثلاث و"تزويدها بقائمة التطبيقات المخالفة لتسريع عملية إزالتها من المتجر الإلكتروني الخاص بالأردن" على ما ذكرت في البيان.

تأتي هذه الخطوة، بحسب البيان، "في إطار تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتشارك مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الامن العام لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين على حد سواء".

وقالت إن "استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة يعرض المستخدمين لمخاطر متعددة، بما في ذلك انعدام المسؤولية في حال وقوع حوادث لا سمح الله أو مشكلات متعلقة بالسلامة، إضافة إلى عدم التزامها بمعايير الجودة المطلوبة، مما يؤدي إلى تجارب سلبية للمستخدمين".

إلى جانب "تعريض حياة المستخدمين للخطر بسبب عدم وجود إمكانية لتتبع المركبة وعدم شمولها بالتأمين، وأن العمل غير القانوني لهذه التطبيقات يخل بالمنافسة العادلة ويمكن أن يؤدي إلى تقليل الإيرادات للشركات المرخصة التي تلتزم بالقوانين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي"، وفق البيان.

 




 

 


 

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