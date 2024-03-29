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الجمعة، 29-03-2024 11:34 م

تجمع لجان المرأة الأردنية فرع إربد ينظم جلسة نقاشية لكتاب نسوي

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الوكيل الإخباري - نظم تجمع لجان المرأة الأردني فرع إربد في قاعة البلدية، مساء اليوم، أمسية رمضانية تخللها جلسة نقاشية لكتاب بعنوان"سنوات من النضال.. الحركة النسوية في الأردن"، للكاتبة الصحافية رنا الحسيني.

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وخلال الأمسية التي حضرها عدد من القيادات النسائية في إربد، قالت الحسيني، إنها اعتمدت في تأليف الكتاب على إجراء عدد كبير من المقابلات الشخصية مع ناشطات وباحثات أكاديميات أردنيات، ممن أسهمن برواية قصة وطن وقصة نساء ورجال آمنوا بوطنهم وبحقوق النساء والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.

وقدمت كل من رئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي وأمين عام تجمع لجان المرأة الوطني الأردني ربى مطارنة، ومديرة مركز دراسات المرأة الأردنية بجامعة اليرموك الدكتورة بتول المحيسن، والباحثة في شؤون المرأة الأردنية الدكتورة زهور غرابية، شهاداتهن بالكتاب.


 




 

 


 

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