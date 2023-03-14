رئيس المجلس القضائي يستقبل وفداً من وزارة العدل الموريتانية

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو اليوم الثلاثاء، في مبنى محكمة التمييز وفداً موريتانياَ برئاسة الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، بهدف إطلاع الجانب الموريتاني على التجربة الأردنية في تطوير وتحديث إجراءات التقاضي وصولا إلى عدالة ناجعة.

اضافة اعلان



وأكد الغزو متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه الدائم على تعزيز التعاون القضائي على الصعيد الدولي لما فيه من إثراء للتجربة القضائية.



من جانبه، أشاد الوفد الضيف بالتجربة الأردنية في الإدارة القضائية.



والتقى الوفد مدير عام المكتب الفني والأمين العام المجلس وتخلل اللقاء عرض تقديمي عن الإدارة القضائية الأردنية والتطورات التي شهدها النظام القضائي الأردني وشرح عن أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز.



يشار إلى أنَّ الوفد سيزور المحكمة الإدارية العليا، والتفتيش القضائي، ومحكمة بداية عمان، والنيابة العامة وإدارة قضايا الدولة والمعهد القضائي.