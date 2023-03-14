الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

الارصاد : مرتفع جوي يؤثر على المملكة بهذا الموعد

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

3173 زائرا لموقع جرش الأثري في "أعلى رقم يومي" منذ كورونا

الثلاثاء، 14-03-2023 03:59 م

رئيس المجلس القضائي يستقبل وفداً من وزارة العدل الموريتانية

1678797925526


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو اليوم الثلاثاء، في مبنى محكمة التمييز وفداً موريتانياَ برئاسة الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية، بهدف إطلاع الجانب الموريتاني على التجربة الأردنية في تطوير وتحديث إجراءات التقاضي وصولا إلى عدالة ناجعة.

اضافة اعلان


وأكد الغزو متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصه الدائم على تعزيز التعاون القضائي على الصعيد الدولي لما فيه من إثراء للتجربة القضائية.


من جانبه، أشاد الوفد الضيف بالتجربة الأردنية في الإدارة القضائية.


والتقى الوفد مدير عام المكتب الفني والأمين العام المجلس وتخلل اللقاء عرض تقديمي عن الإدارة القضائية الأردنية والتطورات التي شهدها النظام القضائي الأردني وشرح عن أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز.


يشار إلى أنَّ الوفد سيزور المحكمة الإدارية العليا، والتفتيش القضائي، ومحكمة بداية عمان، والنيابة العامة وإدارة قضايا الدولة والمعهد القضائي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320235203917743743183

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

u

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

w

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

1120221223170957202002

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

الدفاع المدني 4

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

main_image640f8229129fe

استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

أخبار متعلقة
0L5A0427

التمييز ترد الطَّعن شكلًا بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب

image001

الغزو يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان

63eca38f4d084

بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن وليبيا

1676373180077

الجامعة العائمة تصل شواطئ العقبة

WhatsApp Image 2023-02-14 at 1.48.17 PM

الزيادات يستقبل نائب وزير العدل الألمانية

330635177_1131890947463659_2574933683148946922_n

بلدية إربد: إصلاح الطرق المتضررة جراء المنخفض الأخير