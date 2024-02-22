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الخميس، 22-02-2024 06:52 م

رئيس الوزراء يستقبل وزير التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار العُماني

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير التِّجارة والصِّناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان الشَّقيقة قيس بن محمَّد اليوسف والوفد المرافق له.

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وأكَّد رئيس الوزراء، خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السَّقَّاف، والسَّفير العُماني لدى المملكة فهد بن عبد الرَّحمن العجيلي، المكانة الخاصَّة التي تحظى بها سلطنة عُمان لدى الأردن، والتي تجسِّدها العلاقات التَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين والشَّعبين الشَّقيقين والقيادتين الحكيمتين جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد.


وأشار الخصاونة إلى أهميَّة البناء على نتائج الزِّيارة الأخيرة التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى سلطنة عُمان الشَّقيقة ولقائه جلالة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد؛ من أجل توسيع آفاق التَّعاون والتَّبادُل وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشَّقيقين، مشيداً بجهود فريق العمل الأردني – العُماني الذي يتابع مخرجات هذه الزِّيارة وبلورتها بصورة اتِّفاقات تشمل عدداً من المجالات ذات الأهميَّة.

 




 

 


 

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