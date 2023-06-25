الأحد 25-06-2023
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الأحد، 25-06-2023 07:57 م

وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

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الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث.

وأكد الصفدي أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة في توفير احتياجات اللاجئين، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة إلى بلادهم.

وأطلع الصفدي غريفيث على الجهود المبذولة في إطار المسار السياسي العربي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.

واستعرض الصفدي التحديات التي تواجهها المملكة كدولة مستضيفة للاجئين السوريين، مؤكداً أن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن تلبية متطلباتهم الحياتية بشكل لائق إلى حين عودتهم إلى وطنهم هو واجب إنساني وضرورة أمنية إقليمية ودولية.

وأكد الصفدي أن "مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم، ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية لتهيئة البيئة اللازمة لعودتهم".

وشدد على أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين وحذر من تراجع الدعم الدولي لهم.

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