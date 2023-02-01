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الأربعاء، 01-02-2023 07:53 م

رئيس الوزراء يوعز برفع الجاهزيَّة للتعامل مع تطوُّرات الحالة الجوية

بشر-الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوعز رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة الى الوزارات والجهات المختصَّة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والاستعداد ورفع الجاهزيَّة وإدامة التَّنسيق للتعامل مع تطوُّرات الحالة الجوية السَّائدة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة إدامة عمل غرف الطوارئ والتأكُّد من جاهزية الفرق الميدانية والكوادر المختصَّة في جميع محافظات المملكة؛ لإدامة عمل المرافق الرَّئيسة والوقوف على أيِّ آثار من الممكن أن تنجم عن الأحوال الجويَّة.

كما أكَّد على ضرورة متابعة ملاحظات المواطنين على مدار الساعة، والتعامل معها فوراً، والتأكُّد من توفُّر احتياجاتهم الأساسيَّة بما يحفظ سلامتهم ويمكِّن من تقديم الخدمات لهم.

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