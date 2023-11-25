رئيس جمعية المصدرين: توسيع عمليات الترويج للصناعة الأردنية العام المقبل

الوكيل الاخباري - حددت جمعية المصدرين الأردنيين 9 معارض دولية متخصصة ستتواجد فيها خلال العام المقبل 2024 من خلال أجنحة لتمكين الشركات الصناعية المحلية من توسيع عمليات الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية.



وحسب رئيس الجمعية أحمد الخضري، فان المعارض التي سيتم تنسيق مشاركة الشركات الصناعية فيها تتوزع على المعرض السعودي للتصنيع الغذائي المتخصص بالتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية، وسيال كندا الغذائي الذي يقام بمدينة مونتريال، ومعرض الغذاء السعودي بالعاصمة الرياض ويضم جميع القطاعات الغذائية.



وقال الخضري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المعارض تشمل كذلك؛ الفانسي فود شوو الغذائي في مدينة نيويورك، وسيال باريس الذي يشمل جميع القطاعات الغذائية، وغلف فود غرين في دبي ويضم كل ما يلزم القطاع الزراعي إلى جانب الخضار والفواكه.

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