الأربعاء 18-05-2022
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الأربعاء، 18-05-2022 10:16 ص

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي رؤساء أجهزة رقابية عربية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد في مكتبه السيد نجيب القطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في الجمهورية التونسية والأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والقاضي محمد بدران رئيس ديوان المحاسبة في الجمهورية اللبنانية، وجفال جفال مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني.

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وأبدى حداد، ترحيبه بالزيارة مشيدًا بعلاقات التعاون بين الأجهزة العربية العليا للرقابة، مؤكدا تطلعه إلي تدشين مرحلة جديدة من الشراكة بينها ترتكز على تكثيف البرامج التدريبية المشتركة وتبادل الخبرات، موكدًا اعتزازه بالعلاقات التي تجمع بين الأجهزة الشقيقة وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الرقابي، والجهود المبذولة للارتقاء بأداء المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة.


كما جرى خلال اللقاء مناقشة المراحل التي وصل إليها تطبيق أساس الاستحقاق والمعوقات التي تواجه العمل الرقابي وسبل حلها، وأهمية التركيز على تدقيق الايرادات واستخدام أحدث التقنيات في إدارة ملف التدقيق.


ومن جهته، قدم القطاري شكره لديوان المحاسبة الأردني ودعمه المتواصل لمنظمة الأربوساي، والذي تجلى باستضافة الديوان للقاء العربي الخاص بالرقابة على الاستثمارات العامة المنوي عقده في عمان، نهاية أيار الحالي.


كما أشاد القاضي بدران بالخبرات الأردنية والمستوى الرقابي المتميّز الذي يتمتع بها ديوان المحاسبة الأردني، متطلعًا لمزيد من التعاون الثنائي بين الجهازين الشقيقين.


ولفت جفال الى التطور الذي يشهده ديوان المحاسبة في ظل إدارة "حداد"، الذي يتمتع بخبرات تدقيق ومهارات فنية متخصصة في مجال العمل الرقابي انعكست على أداء ديوان المحاسبة الأردني مؤخرًا.


وحضر اللقاء أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي، وكبار موظفي الديوان.


 




 

 


 

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