مركز زها الثقافي يقيم 51 إفطاراً لـ1546 طفلا منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري - أكدت مدير مركز زها الثقافي رانيا صبيح، أن المركز يواصل ضمن فعالياته لشهر رمضان المبارك توزيع طرود الخير على الأسر العفيفة وإقامة مآدب الإفطار الرمضانية للفقراء والأيتام في مختلف محافظات المملكة.

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وأضافت أن عدد الافطارات الرمضانية التي نظمها المركز منذ بداية شهر رمضان بلغ 51 إفطارا حضرها حوالي 1546 من الأطفال والأيتام وأبناء المجتمع المحلي، وبدعم من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعيات خيرية وجهات خيرية مختلفة.



كما أكدت صبيح أن المركز يهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، والذي يدعو لعمل الخير ومدّ يد العون للمحتاجين، حيث يعمل المركز على تنفيذ مبادرة توزيع طرود خيرية على أسر عفيفة في مختلف محافظات المملكة.



وبينت أن المركز ينظم وبشكل يومي في مختلف محافظات المملكة افطارات رمضانية للأيتام والمحتاجين، إضافة إلى فعاليات تتناسب مع هذا الشهر الفضيل.



كما نظم المركز فعاليات مختلفة وصل عددها منذ بداية رمضان إلى 36 فعالية متنوعة وموزعة على محاضرات وورش عمل متنوعة ومتخصصة بالتوعية التغذوية السليمة في رمضان، واجتماعية موجهة للمجتمع المحلي وورش عمل لتمكين سيدات المجتمع المحلي وبرنامج "أنا وأمي" لتعزيز فكرة التشاركية بين الأم والطفل والمدرجة ضمن منصة زها للابتكار وريادة الأعمال والمتخصصة في مجال التصنيع الغذائي.



كما تضمنت الفعاليات مبادرات تطوعية متنوعة مثل (توزيع التمور والماء، وتنظيف المساجد وإماطة الأذى عن الطريق)، ومبادرات بيئية متنوعة مثل مبادرة "اغرس خير في شهر الخير" والتي تم من خلالها زراعة الأشجار من قِبل المتطوعين.



وجرى تنظيم احتفالات متنوعة مثل الاحتفال بيوم اليتيم والاحتفال بيوم العلم الأردني، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المسابقات الرمضانية وعروض مسرح الدمى وألعاب "التيلي ماتش"، وتوزيع الهدايا على الاطفال والذي أقيم على هامش الافطارات الرمضانية للمستفيدين منها.



وشملت فعاليات زها مناطق مختلفة في عمان والتي تبدأ فعالياتها من الساعة 9:30 وحتى 11 مساء، منها الساحة المقابل لسوق جارا/ جبل عمان، ومنطقة النوافير/ الساحة الهاشمية، ومنطقة الويبدة/ دوار باريس، وشارع الثقافة/ الشميساني.