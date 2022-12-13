رئيس غرفة تجارة العقبة: النقل ركيزة أساسية لدوران القطاعات الاقتصادية

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة نتيجة تداعيات جائحة كورونا والظروف السياسية العالمية تتطلب من الجميع العمل معا لتغليب المصلحة الوطنية وتوفير كل التسهيلات التي تضمن إدامة عجلة النشاط الاقتصادي.



وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قطاع النقل واللوجستيات يعد ركيزة مهمة وأساسية لحركة دوران القطاعات الاقتصادية.

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