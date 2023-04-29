رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع النيوزلندي

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع النيوزلندي كيفن شورت والوفد المرافق له.

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وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، واستعرض حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل التعاون العسكري بين الجيشين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والسفيرة النيوزلندية في عمان، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.