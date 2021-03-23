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الثلاثاء، 23-03-2021 05:52 م

رئيس هيئة الأركان يُتابع مجريات التمرين التعبوي (ضوء القمر)

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 الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الاثنين، مجريات التمرين التعبوي (ضوء القمر)، الذي نفذته كتيبة الأمير الحسين بن عبد الله الآلية/1 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى في ميادين التدريب المخصصة، وكان في استقباله قائد المنطقة.
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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور المساعد للعمليات والتدريب، والذي التحق في الكتيبة مؤخراً كقائد فصيل مشاه آلي إلى إيجاز قدمه قائد لواء الملك حسين بن طلال المدرع الملكي/40 وقائد الكتيبة عن التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بهدف تدريب المشاركين على مختلف المستويات العملياتية واللوجستية والتدريبية وكيفية التخطيط والتنسيق والتنفيذ وصولاً للأهداف المرجوة.

واشتمل التمرين على هجوم مدبر على مستوى سرية باستخدام دبابة لوكليرك (زايد) التي دخلت الخدمة حديثاً، مسندة بجماعة مقاومة الدروع وقسم قناصين ورمايات من مختلف المسافات للأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورماية قذائف صاروخية الدفع "ار بي جي"، والذي أظهر فيه المشاركون المستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

 




 

 


 

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