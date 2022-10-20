رئيس هيئة الاركان يفتتح مباني جديدة في المنطقة العسكرية الشرقية

الوكيل الاخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأربعاء، قاعة الشهيد الرائد محمد ياسين الخضيرات في منطقة تل الوشاش ضمن واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، بحضور قائد المنطقة العميد الركن نجي المناصير وعدد من ذوي الشهيد الخضيرات.

اضافة اعلان



ويأتي افتتاح المباني استمراراً لنهج القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش - العربي في تخليد ذكرى الشهداء الذين قضوا في الدفاع عن ثرى الوطن، والذود عن حياضه الطاهرة.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح قدمه قائد المنطقة، بين فيه أن إنشاء القاعة وتجهيزها وإطلاق اسم الشهيد الرائد الخضيرات عليها، جاء إيماناً وتقديراً من القوات المسلحة للتضحيات التي قدمها الشهداء، فهم الذين سطروا أسماءهم في سجل الشرف والبطولة ونذروا أرواحهم، وبذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن حدود الوطن، ليبقى الأردن سداً منيعاً عصياً، بقيادته الهاشمية وجيشه العربي المصطفوي، ضد كل من تسوّل له نفسه محاولة العبث بأمنه واستقراره.



وعبر ذوو الشهيد الخضيرات عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ولرئيس هيئة الأركان المشتركة على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن الشهيد التحق بقافلة من سبقه من شهداء الجيش العربي، الذين عطرت دماؤهم الزكية تراب الوطن الطاهر دفاعاً عن حدوده، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويتقبلهم مع الشهداء والصديقين في جنات النعيم.



يشار إلى أن الشهيد الخضيرات استشهد أثناء تنفيذه واجبه الرسمي بداية العام الحالي، على الواجهة الحدودية الشمالية الشرقية، جيث أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك معهم.



وفي سياق متصل، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة المبنى الجديد لمحكمة المنطقة العسكرية الشرقية، والذي أنشئ حديثاً في قيادة المنطقة، واشتمل المبنى على عدد من المرافق الإدارية، لتسهيل قيام المحكمة بواجباتها والتي تتمثل بالنظر والفصل في القضايا وتقديم الاستشارات القانونية لقادة الوحدات والتشكيلات وتوعية مرتبات المنطقة بالشؤون القانونية، وذلك ضمن خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية لتشكيلاتها ووحداتها.



وحضر الافتتاحين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة - الجيش العربي وعدد من قادة التشكيلات والوحدات في المنطقة.