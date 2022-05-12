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رابطة القلم الدولي في الأردن تستنكر جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

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الخميس، 12-05-2022 06:55 ص

رابطة القلم الدولي في الأردن تستنكر جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

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الوكيل الإخباري - استنكرت رابطة القلم الدولي في الأردن جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، واستهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامها بتغطية اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين صباح الأربعاء، حيث قضت الصحفية الشجاعة نحبها بعد إصابتها برصاصة قناص إسرائيلي في الرأس.

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وإذ يعبر أعضاء فرع القلم في الأردن عن غضبهم واستنكارهم لهذه الجريمة البشعة التي استهدفت إعلامية شهيرة تغطي أحداث الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ما يزيد على عشرين عامًا، بنزاهة ومهنية عالية، فإنها تطالب بفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة، وتحمل إسرائيل وجيشها المسؤولية كاملة عن اغتيال أبو عاقلة.


إن هذه الجريمة تدين الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتكشف انتهاكه لشرعة حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي تحمي الصحفيين وتجرّم استهدافهم في مناطق النزاعات والحروب.


"وإننا، إذ نعزي أهل شيرين أبو عاقلة والأسرة الإعلامية في فلسطين والعالم، و نستذكر شجاعتها غير العادية في أداء واجبها المهني في نقل الحقيقة إلى العالم، لندعو منظمة القلم الدولي، وفروعها في بلدان العالم المختلفة، إلى إدانة هذه الجريمة البشعة، والدعوة إلى حماية الصحفيين وأصحاب الرأي من استهدافهم ومحاولة إخراس أصواتهم".


 




 

 


 

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