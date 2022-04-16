مجلس النقباء يطالب بطرد سفير الاحتلال

الوكيل الإخباري - أصدر مجلس النقباء بيانا اليوم السبت حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

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كما طالب البيان بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يأتي نص البيان:



بيان صادر عن مجلس النقباء



في الوقت الذي قامت به وتقوم به قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام مخيم جنين ومدينة جنين، وملاحقة أهالي المناضلين المقاومين الأبطال عقاباً لهم على ما قام به أبناؤهم، ولغايات تنفيذ مخططهم الإرهابي الصهيوني بتهويد مدينة القدس، ولغايات إبعاد الأنظار عن جرائمهم في جنين وباقي مناطق فلسطين، تقوم قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين باقتحام حرم أولى القبليتن وثالث الحرمين الشريفين، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مستفزة مشاعر العرب والمسلمين.



إن مجلس النقباء، وفي ظل هذا الصمت العربي والدولي المطبق يؤكد إدانته ورفضه واستنكاره لكل ما يجري في فلسطين، ويؤكد ما يلي:



أولاً: مطالبة الحكومة الأردنية باتخاذ قرارات واجراءات جدية وفوريه تجاه الكيان الصهيوني، بطرد السفير الصهيوني وسحب السفير الأردني ووقف كافة اشكال التعاون والتطبيع معه.



ثانياً: مطالبة جامعة الدول العربية بالتحرك السريع لتوحيد الصف العربي واتخاذ قرارات جريئة تدين هذه الممارسات والاجراءات ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.



ثالثاً: مطالبة الاتحادات المهنية العربية بالتحرك مع نقاباتها، والتحرك الشعبي والنقابي للضغط على الحكومات العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني.



إن مجلس النقباء يحيي الوقفة البطولية للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال بكافة أشكالها وخصوصاً اهلنا المرابطين في المسجد الأقصى والقدس، ويدعو بالرحمة للشهداء الذين ارتقوا، وللجرحى بالشفاء العاجل.



عاشت فلسطين حرة عربية محررة من البحر الى النهر.



المجد والخلود للشهداء الأبرار.



الشفاء للجرحى.



الحرية للمعتقلين والاسرى في سجون الاحتلال.

رئيس مجلس النقباء

نقيب المحامين

المحامي مازن ارشيدات