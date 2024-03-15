الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

رابطة الكتاب الأردنيين تنعى الروائي عبدالناصر رزق

غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات بـ 48 ساعة

الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

لعشاق القهوة .. تعرف على الوقت المناسب لتناولها في رمضان

كتائب القسام: استهدفنا بقذيفة قوة صهيونية

9 أطعمة خارقة لزيادة طول الأطفال

شمول 144 أسرة جديدة ببرنامج المعونة الشهرية المتكررة في شباط الماضي

تستمر كل منها 42 يوماً .. حماس تقدم مقترح هدنة على 3 مراحل

على مائدة إفطار رمضان .. علاج منزلي غير متوقع لتخفيف التهاب الحلق!

الجمعة، 15-03-2024 05:02 م

رابطة الكتاب الأردنيين تنعى الروائي عبدالناصر رزق

430830343_3686613664913429_7609712294006807180_n


الوكيل الإخباري-  نعى رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، الشاعر اكرم الزعبي باسمه وباسم أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، وفاة عضو الرابطة الروائي عبدالناصر رزق اليوم الجمعة، إثر هبوط حاد في القلب وفشل كلوي.

اضافة اعلان


وقال الشاعر الزعبي، إن الساحتين الثقافية الأردنية والعربية فقدت برحيل الروائي رزق، واحدا من أبرز المساهمين في المشهد الأدبي، معتبرا أن الإرث الثقافي الذي تركه خلفه يجسد حالة من الإبداع الذي يجب تسليط الضوء عليها، وأن وجع الفقد يتعاظم حين نخسر مبدعا نجح بالنهوض بالفكر والأدب.


والروائي الراحل الذي شيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، إلى مقبرة سحاب، من مواليد عمان عام 1961، حاصل على ليسانس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة بيروت العربية.


وكان منذ الصغر مهتما بقراءة كتب الفلسفة، وعلم النفس، والرواية، حيث ظل يحلم بكتابة رواية يتاح له من خلالها التعبير عن منطق تفكيره تجاه ما يعاين من واقعه الاجتماعي وواقع الأمة، إلى أن تمكن من خوض غمار التجربة حين أنتج أولى رواياته في الأربعين من العمر.


وعمل الراحل مديرا عاما لصحيفة "الوحدات"، من عام 2004 إلى عام 2007، كما عمل رئيسا للجنة القصة والرواية في رابطة الكتاب الأردنيين من عام 2004 إلى عام 2006.
ومن أعماله الروائية "أشباح الجياد" 2002، و"ليلة عيد الأضحى" 2004، و"رافعة الشيطان" 2014، و"بارانويا" 2016، فيما صدرت آخر رواياته "ميراث الدم" عام 2017.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
232683_2_1572446452

شمول 144 أسرة جديدة ببرنامج المعونة الشهرية المتكررة في شباط الماضي

320248104344360587040

الدفاع المدني يتعامل مع 1149 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

65f4271b2e9e1

عاجل القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة بمشاركة دولية

1710499652209

بني مصطفى: من الضروري أن تستمر الآونروا ببرامجها وجهودها الاغاثية والتعليمية في غزة

65f41286d3ca4

عاجل إجراء عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2

0000

محافظ المفرق يتفقد الأسواق التجارية في قضاء السرحان

أخبار متعلقة
main_image64c8ada952498

نقابة الأطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - أسماء

1 (56)

الأردنية تنعى الدكتور مصطفى العبادلة