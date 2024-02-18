الأردنية تنعى الدكتور مصطفى العبادلة

الوكيل الإخباري- نعت الجامعة الأردنية أستاذ الكيمياء العضوية في كلية العلوم الدكتور مصطفى العبادلة بعد ان وافته المنية يوم أمس السبت عن عمر يناهز 90 عاماً .

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وكتبت الجامعة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك :" ينعى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات بمزيد من الحزن والأسى أستاذ الكيمياء العضوية في كلية العلوم الدكتور مصطفى العبادلة الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى مساء اليوم السبت عن عمر يناهز 90 عاماً حافلة بالعطاء والإنجاز"



وقال عبيدات في تصريح صحفي: "إن الفقيد الكبير ترك سيرة علمية طيبة وأثراً في مسيرة الجامعة الأردنية وكان أنموذجا في العطاء الأكاديمي بشقيه التدريسي والبحثي على مدار 56 عاماً قضاها بين زملائه وطلبته، لتفتقد الجامعة برحيلة مؤسساً من مؤسسيها وبانياً من بناتها ممن أسهموا في رسم منهجتها العلمية العالية".



واستذكر عبيدات حضور الفقيد العبادلة على الصعيدين الوطني والأكاديمي ودوره في دفع مسيرة كلية العلوم التي التحق فيها عام 1968م، ليكون أحد روادها الأوائل ممن كان لهم بصمات بارزة ومسيرة طيبة في تقدم ونهضة الجامعات الأردنية والعربية، عالماً ومفكراً وباحثاً حمل رسالة العلم ومن أبرز الدارسين العرب المحدثين لعلوم الكيمياء العضوية الذين اخذوا على انفسهم الإلتزام والرصانة العلمية المشهود لها مكرسا حياته من أجل خدمة ورفعة مسيرة العلم والعلماء من خلال عطائه المتميز الذي أنار دروب الأجيال.



والفقيد العبادلة كان قد سمي أستاذاً فخرياً في قسم الكيمياء، وشغل مناصب أكاديمية وإدارية رفيعة، ونشر ما يزيد على 150 ورقة علمية في أعرق المجلات العلمية العالمية المصنفة، وشارك في العديد من اللجان الأكاديمية وعضوية هيئات تحرير دوريات ومجلات علمية صادرة عن الجامعة ومؤسسات أكاديمية كبرى.



وتقدمت الجامعة من أسرة الفقيد وعائلته، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح الجنان، ويلهم أهله وذويه ومحبيه، وأهله وسائر تلاميذه الصبر والسلوان وحسن العزاء.





