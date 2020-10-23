رسالة أمنية للأردنيين بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري-

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كثفت مديرية الأمن العام انتشارها الأمني في محافظات المملكة منذ بدء سريان قرار الحظر الشامل مع منتصف ليلة الأمس، وبذلت مرتباتها جهوداً كبيرة في كافة المحافظات لمنع أية تجاوزات قد يرتكبها البعض والتي تؤثر سلباً على الجهود الحكومية في الحد من انتشار جائحة كورونا.كما تابعت مديرية الأمن العام مدى التزام المصلين بتعليمات الصحة العامة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال الساعة المسموح بها للمصلين بتأدية صلاة الجمعة في المساجد.وتُهيب مديرية الأمن العام بالجميع الالتزام وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان وفي حال الضرورة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911)، وتحت طائلة المساءلة القانونية.