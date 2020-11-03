الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

ضبط زيت زيتون مغشوش في مناطق بالمملكة

انخفاض أسعار الذهب عالميا

الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل

تعليق دوام وزارة الإدارة المحلية اليوم

أسعار الذهب الثلاثاء 3/11/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الثلاثاء 3/11/2020

فرصة لسقوط أمطار خفيفــة

توضيحات هامة من سلطة العقبة الخاصة حول تطبيق قرار الحظر

الحنيطي يلقي كلمة خلال الاجتماع السنوي الافتراضي لجمعية الجيش الأميركي




الثلاثاء، 03-11-2020 09:46 ص

رسالة مؤثرة من طبيب أردني: بدأنا نسمع النداء الأخير

22
الصورة تعبيرية


الوكيل الإخباري - وجه طبيب يعمل بمستشفى الملك عبدالله المؤسس، رسالة بكلمات مؤثرة حول وضع انتشار فايروس كورونا.

وتطرق الطبيب محمد دردور في حديثه عبر حسابه على موقع فيسبوك أمس الاثنين، لاتساع انتشار الفيروس بين الناس.

وحذر من التهاون في التعامل مع المرض، لما له من عواقب سيئة.

وتالياً نص الرسالة:

"أحدثكم من قلب المناوبة .. الوضع أخطر مما نتصور !!
بدأنا نسمع النداء الأخير .. نداء إنعاش القلب .. مرة و مرتين وثلاثة و أربعة و خمسة و عشرة مرات في المناوبة الواحدة !!
للتو خرجت من طابق الكورونا بعد استدعائي لرؤية مريضين .. دخلت على أحد أقسام الجراحة الذي أصبح قسم كورونا ؛ قسمي -سابقاً- الذي أعرفه منذ ثلاث سنوات و يزيد وأدخله يومياً ؛ فإذا بي وكأنّي بعالمٍ آخر ! لا ترى الوجوه .. الكل مقنع بلباسٍ يغطيه من شعر الرأس حتى إظفر القدم .. صوت رنين الأجهزة و صفيرها يطغى على الأجواء الكئيبة .. أجهزة التنفس أقصد ! .. لا يستطيع هؤلاء المساكين أخذ النفس .. النفس الذي لا نحسب له حساباً ! .. النفس الذي نستنشقه ونعصي الله به !! .. هو اليوم حلم بالنسبة لمريض الكورونا ! ..
وربما ما يؤلم أكثر .. لحظات الرعب التي يعيشها مريض الكورونا ؛ .. فهو يرقد وحده .. لا أحد من أهله يزوره .. ينظر عن يمينه فيرى من يستخدم كل عضلات صدره و جهده و عزمه ليستنشق بعضاً من الهواء يبقيه حيّاً .. ثم ينظر عن يساره فيرى مريضاً يُساق إلى الطابق الأول .. طابق الوضع الأسوأ .. طابق الموت بالأحرى ! .. ثم ينظر من تلقاء وجهه فيرى من تجمع الأطباء حوله و روحه تفيض إلى بارئها ..........
فيا أهلي الحذر الحذر .. والله إنّي أرى شؤماً مقبلاً علينا ؛ غماماتٍ سوداءَ عظاماً ستمطرنا حزناً لم نعرف له مثيل .. سنذرف الدموع و سيبكي الرجال و سيودع الحبيب حبيبه ..

فيا حكومتنا اتقوا الله و أوقفوا مهزلة الإنتخابات .. أوقفوها إن كان فيكم بقايا خوفٍ من الله ..

ولأهلي في الرمثا ؛ إعلموا أن كورونا ينتشر فينا انتشار النار في الهشيم .. مرضى الرمثا هنا تتردد أسماؤهم في كل الأجنحة وبعضهم توفوا و بعضهم ينتظر ولا أحد يريد أن يتكلم ! .. فأدركوا أنفسكم يرحمكم الله ..

وأخيراً لمرشحي الرمثا فرداً فرداً وغيرهم في باقي الأردن ؛ المقعد الذي تستميت لتجلس عليه وتحشد الحشود حولك لأجله والله لا يساوي ولا ليلةً واحدةً يبيتها مريض الكورونا -الذي كنت أنت سبباً في إصابته- يبيتها وحيداً كئيباً سقيماً عليلاً في ظلمات المستشفيات !!

اضافة اعلان

فما بالك وأنت سببٌ في موت بعض هؤلاء .. وكله لترضي غرورك و أنانيّتك لتصبح سعادة النائب !

والله المُستعان على ما نرى و نسمع !"


 




 

 


 

إقرأ ايضا
739ba5ba-6c0b-4a8a-8fd4-7b24520515bc

الافتاء: القاتل بسبب فيروس كورونا عليه دفع الدية

ز

ضبط زيت زيتون مغشوش في مناطق بالمملكة

DDOukFmQtDU5CF60zShveXcbYijCy6rbf459z9wb

اغلاق مدرستين في الرمثا بسبب كورونا

600a5524-d230-4dc3-a4b3-e08b0990c412

الصحة: ابتعدوا عن ممارسة هذه العادات اليومية

unnamed (1)

السفارة الأردنية في النمسا تعلّق على أوضاع الأردنيين بعد هجوم فيينا

خالد

الكلالدة للوكيل : هذا الأمر يُقلل فرصة تمديد الحظر الشامل

أخبار متعلقة
320202413524560590389

تصريح رسمي حول حقيقة تمديد الحظر الشامل بالأردن

32020121363154568573

سيناريوهات متوقعة لانتشار فيروس كورونا في الأردن

3202025121134707605310

قطاعات مستثنية من الحظر الشامل - أسماء

739ba5ba-6c0b-4a8a-8fd4-7b24520515bc

تفاصيل تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا في الأردن

ee102393-94f3-4d13-81d0-79b0a5ba43f5

لجنة الأوبئة: الأعراس وبيوت العزاء لا تزال موجودة

ee102393-94f3-4d13-81d0-79b0a5ba43f5

لجنة الأوبئة: سندخل بالأردن مرحلة مناعة القطيع