تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

09:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746248 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، 1696 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 646 طنًا، والورقيات 164 طنًا. اضافة اعلان





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وِفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشًا، والبصل الناشف 20 و30 قرشًا، والبطاطا 30 و35 قرشًا، والبندورة 20 و30 قرشًا، والجزر 50 و65 قرشًا، والخيار 30 و40 قرشًا، والزهرة 40 و80 قرشًا، والليمون 65 و100 قرش، والموز البلدي 80 و90 قرشًا.