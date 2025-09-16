تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وِفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشًا، والبصل الناشف 20 و30 قرشًا، والبطاطا 30 و35 قرشًا، والبندورة 20 و30 قرشًا، والجزر 50 و65 قرشًا، والخيار 30 و40 قرشًا، والزهرة 40 و80 قرشًا، والليمون 65 و100 قرش، والموز البلدي 80 و90 قرشًا.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن الاثنين
-
الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا
-
4.14 مليار دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025
-
15.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 84 ملايين دينار
-
توضيح بخصوص الدفع الفوري "كليك" في الأردن
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد