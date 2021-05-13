رسالة من الأمير علي إلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة العيد

الوكيل الإخباري - غرد الأمير علي بن الحسين بمعايدة للملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الفطر السعيد عبر منصة تويتر اليوم الخميس.
وقال الأمير إن " رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بنا… سنقف معك يا سيدنا بالسراء و الضراء ".
وأضاف " كل عام و انت بخير يا اخي الكبير و العزيز و سيدي و تاج راسي.. حفظك الله لنا و لأردننا سندا و ذخرا و قائدا ".
رغم كل الظروف الصعبة التى تحيط بنا… سنقف معك يا سيدنا بالسراء و الضراء… كل عام و انت بخير يا اخي الكبير و العزيز و سيدي و تاج راسي.. حفظك الله لنا و لأردننا سندا و ذخرا و قائدا pic.twitter.com/1DvQA5SeKh— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) May 13, 2021