رسالة من الأمير علي إلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة العيد

الوكيل الإخباري - غرد الأمير علي بن الحسين بمعايدة للملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الفطر السعيد عبر منصة تويتر اليوم الخميس.

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وقال الأمير إن " رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بنا… سنقف معك يا سيدنا بالسراء و الضراء ".



وأضاف " كل عام و انت بخير يا اخي الكبير و العزيز و سيدي و تاج راسي.. حفظك الله لنا و لأردننا سندا و ذخرا و قائدا ".