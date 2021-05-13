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الخميس، 13-05-2021 05:52 م

رسالة من الأمير علي إلى الملك عبدالله الثاني بمناسبة العيد

علي ١


الوكيل الإخباري - غرد الأمير علي بن الحسين بمعايدة للملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الفطر السعيد عبر منصة تويتر اليوم الخميس.

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وقال الأمير إن " رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بنا… سنقف معك يا سيدنا بالسراء و الضراء ".


وأضاف " كل عام و انت بخير يا اخي الكبير و العزيز و سيدي و تاج راسي.. حفظك الله لنا و لأردننا سندا و ذخرا و قائدا ".

 

 


 




 

 


 

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