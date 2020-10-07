رسالة من وزارة الصحة للأردنيين

الوكيل الإخباري- دعت مديرة الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح المواطنين الى التعاون مع فرق التقصي الوبائي في انجاز مهمة فحص المخالطين في اماكن تواجدهم.

اضافة اعلان



وأشارت الى ان فرق التقصي الوبائي تواجه مشكلة بالتواصل مع المخالطين لعدم رغبة البعض باجراء الفحص بسبب خوفهم من النتيجة وعدم الرد على الهواتف او اغلاقها واحيانا اعطاء هواتف غير صحيحة.

وقالت الدكتورة السائح ان الاصل بالحالات المخالطة ان تحجر نفسها احترازيا لحين وصول الفرق المختصة والالتزام باجراءات العزل والحجر المنزلي من الجلوس في غرفة منفصلة جيدة التهوية واستخدام مناديل ورقية والتخلص منها بشكل امن وتخصيص معدات طعام خاصة والمداومة على تعقيم الاسطح بعد وقبل الملامسة وغسل اغطية السرير بماء درجة حرارته بين 60_90، وتخصيص سلة مهملات مغلفة في الغرفة لحين وصول الفرق المختصة .



وبينت الدكتورة السائح ان التأخير في فحص المخالطين والمصابين بفيروس كورونا جاء بسبب ضغط العمل وتزايد اعداد الحالات المصابة.



