الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 2.3 مليون دينار

إغلاق مبنى بلدية غرب إربد جراء إصابة موظف بكورونا

رسالة من وزارة الصحة للأردنيين

البحث في تحديد كمية محددة من الخبز لكل مواطــن

تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمان

تساؤلات حول تنقل فئات خلال الحظر الشامل

التنمية الاجتماعية : عمل الحضانات مستمر

متى ينتهي العمل بالحظر الشامل ليومين في المملكة ؟

بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الشتوي




الأربعاء، 07-10-2020 12:48 م

رسالة من وزارة الصحة للأردنيين

4202021123452222406487


الوكيل الإخباري- دعت مديرة الامراض السارية في وزارة الصحة الدكتورة هديل السائح المواطنين الى التعاون مع فرق التقصي الوبائي في انجاز مهمة فحص المخالطين في اماكن تواجدهم.

اضافة اعلان

وأشارت الى ان فرق التقصي الوبائي تواجه مشكلة بالتواصل مع المخالطين لعدم رغبة البعض باجراء الفحص بسبب خوفهم من النتيجة وعدم الرد على الهواتف او اغلاقها واحيانا اعطاء هواتف غير صحيحة.

 

وقالت الدكتورة السائح ان الاصل بالحالات المخالطة ان تحجر نفسها احترازيا لحين وصول الفرق المختصة والالتزام باجراءات العزل والحجر المنزلي من الجلوس في غرفة منفصلة جيدة التهوية واستخدام مناديل ورقية والتخلص منها بشكل امن وتخصيص معدات طعام خاصة والمداومة على تعقيم الاسطح بعد وقبل الملامسة وغسل اغطية السرير بماء درجة حرارته بين 60_90، وتخصيص سلة مهملات مغلفة في الغرفة لحين وصول الفرق المختصة .


وبينت الدكتورة السائح ان التأخير في فحص المخالطين والمصابين بفيروس كورونا جاء بسبب ضغط العمل وتزايد اعداد الحالات المصابة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى بلدية إربد الكبرى-(أرشيفية)

إغلاق مبنى بلدية غرب إربد جراء إصابة موظف بكورونا

120207141542490802929

سلطة إقليم البترا تعلن خطة طوارىء الشتاء

3202017215340642987402

تحويل نصف مليون دولار لمصريين غادروا الأردن

خ

البحث في تحديد كمية محددة من الخبز لكل مواطــن

tJ0F4

تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الرمثا

600a5524-d230-4dc3-a4b3-e08b0990c412

العضايلة: الحظر الشامل كان لعدة أسابيع

أخبار متعلقة
239470

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الزرقاء

0L5A0501

الصحة تدعو المواطنين لتجاهل المعلومات الخاطئة

241221

الكشف عن نتائج 42 عينة من مخالطي مصاب الرمثا

287073_4_1590851576

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في إربد

5202011141447957192388

تجهيز غرفة للتعامل مع إصابات كورونا في جرش

241060

العقبة تسجل أعلى حمل كهربائي خلال 3 أيام