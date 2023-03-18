السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة

السعايدة يؤكد أهمية مشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتمرين درع الأردن 2023

وفاة واصابة خطيرة بحادث سير في عمان

سفارة بنغلاديش تقيم مسابقة فنية احتفالا بميلاد مؤسس الدولة

مندوبا عن الملك رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المراغية "الحجايا "

التمور الأردنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية

الحنيفات يبحث التعاون الزراعي بين الأردن ورومانيا

رصد 65 ألف دينار لصيانة مركز صحي عين الباشا الشامل

افتتاح تقاطع الإرسال كاملا يوم الاثنين

النسخة 12 من مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

السبت، 18-03-2023 06:20 م

رصد 65 ألف دينار لصيانة مركز صحي عين الباشا الشامل

eee


الوكيل الاخباري - قال مدير مركز صحي عين الباشا الشامل، الدكتور عاصم، إنه جرى رصد 65 ألف دينار في موازنة محافظة البلقاء لصيانة للمركز.

وقال إن الأعباء على المركز زادت، بعد إغلاق مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، ونقل قسم الإسعاف والطوارئ إلى مبنى المركز بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الصيانة في المستشفى، مبينا أن إدارة قسم الطوارئ الموجود في نصف مساحة الطابق الأرضي، منفصلة عن إدارة المركز.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320231812266386067104

شباب إربد تحتفل بذكرى معركة الكرامة

2d429cc95c7a912a0e3ddcfa842f21f4

السعايدة يؤكد أهمية مشاركة هيئة تنظيم قطاع الطاقة بتمرين درع الأردن 2023

الدفاع المدني 4

وفاة واصابة خطيرة بحادث سير في عمان

wwwww

سفارة بنغلاديش تقيم مسابقة فنية احتفالا بميلاد مؤسس الدولة

3

مندوبا عن الملك رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المراغية "الحجايا "

w

التمور الأردنية تنافس بقوة في الأسواق الخارجية

أخبار متعلقة
IMG_2802

وفاة و9 إصابات إثر تدهور تريلا في عين الباشا

WhatsApp Image 2023-02-23 at 12.03.53 PM (1)

مدير مستشفى الأمير الحسين ينفي سقوط جزء من سقف المستشفى - صور

1677066007185

أبو السمن يوجه بإيجاد حلول مرورية على طريق "نزول صافوط"