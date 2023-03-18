رصد 65 ألف دينار لصيانة مركز صحي عين الباشا الشامل

الوكيل الاخباري - قال مدير مركز صحي عين الباشا الشامل، الدكتور عاصم، إنه جرى رصد 65 ألف دينار في موازنة محافظة البلقاء لصيانة للمركز.



وقال إن الأعباء على المركز زادت، بعد إغلاق مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، ونقل قسم الإسعاف والطوارئ إلى مبنى المركز بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الصيانة في المستشفى، مبينا أن إدارة قسم الطوارئ الموجود في نصف مساحة الطابق الأرضي، منفصلة عن إدارة المركز.

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