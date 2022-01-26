رغم المنخفض.. طلب ضعيف على الدواجن

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

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أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر على ضعف الطلب على الدواجن من قبل المواطنين رغم تحضيراتهم للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة اليوم الأربعاء.



وأضاف أبو دقر في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن الطلب على الدواجن ضمن معدلاته الطبيعية .



وأشار إلى أن أسعار الدواجن مستقرة ولم تتأثر خلال الأيام الماضية على عكس بعض أصناف الخضار والفواكه التي تضررت من الصقيع.



وذكر أبو دقر إن سعر الكيلو الواحد من الدجاج الحي يباع بنحو 1.2 دينار، فيما يباع الكيلو الواحد من الدجاج المذبوح بـ1.5 دينار للجملة.