التعليم العالي: لا رفع على معدلات الشامل المطلوبة للتجسير

الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب إنه لم يتم رفع معدلات الامتحان الشامل المطلوبة للتجسير.

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وأوضح في منشور عبر "فيسبوك" الإثنين، أن مجلس التعليم العالي أقر السياسة العامة لقبول الطلبة من خلال التجسير للعام الجامعي القادم 2021 /2022 وبقيت المعدلات المطلوبة كما كانت في السنوات السابقة.



وبين أن معدل التجسير لتخصصات الصيدلة والطب البيطري والهندسات بقيت عند 70%، أمّا باقي التخصصات فبقيت عند معدل 68%.



وأكد الخطيب نشر السياسات العامة لمرحلتي التجسير والبكالوريوس على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.



ولفت إلى أنه سيتم نشر قائمة تخصصات كليات المجتمع والتخصصات المناظرة لها في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة قريبا بعد أن أقرها مجلس التعليم العالي، منوها بأنها تخضع للمراجعة النهائية حالياً.

