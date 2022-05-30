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الإثنين، 30-05-2022 01:04 م

رفع الطاقة الكهربائية المصدرة لفلسطين إلى ٨٠ ميجا واط - صور

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الأغوار الوسطى - الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة زيادة الطاقة الكهربائية المصدرة للجانب الفلسطيني إلى 80 ميجا واط.

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وقال الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، للاطلاع على محطة الرامة المخصصة لتزويد الجانب الفلسطيني بالكهرباء، إنه سينتهي العمل بالمشروع الشهر المقبل على أن يبدأ التزويد والعمل بالمحطة في تموز المقبل.


وأضاف أن الوزارة تطمح لرفع الطاقة المصدرة إلى مئات الميجا واط بين الجانبين وهذا يعتمد على تطور البنية التحتية، مشيرا إلى دراسة مشروع الربط على الضغط العالي لتنفيذه في المستقبل.


وأوضح الخرابشة أن تزويد الطاقة بدأ بين الأردن وفلسطين عام ٢٠٠٨ قبل أن يتطور ويصل إلى هذا الحجم، لافتا إلى كلفة المشروع الذي بلغت قيمته ٤ مليون و١٠٠ ألف دولار حيث تكفل فيها الجانب الفلسطيني وبتنفيذ كوادر وكفاءات أردنية من شركة الكهرباء الوطنية.

 

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت في 15 كانون الثاني 2020 اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008 يشتري الجانب الفلسطيني بموجبها حوالي 40 ميجا واط كهرباء من الشبكة الأردنية تستخدم في انارة مدينة أريحا والاغوار.


وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء محطة تحويل 132/33 كيلو واط في منطقة الحدود الأردنية- الفلسطينية (منطقة الرامة) وتتكون من محطة تحويل (6 خلايا قواطع آلية 132 كيلو واط ومحول 132 / 33 كيلو فولط باستطاعة 80 ميجا فولط أمبير و3 خلايا قواطع آلية 33 كيلو فولط).


أما المرحلة الثانية التي سيتم بموجبها تزويد كهرباء القدس التي تغذي مناطق القدس ورام الله والبيرة بما يعزز الوصول إلى أطراف مدينة القدس وبيت لحم، فتشمل إضافة محول 132/ 33 كيلو فولط باستطاعة 80 ميجا واط فولط أمبير وإضافة خلايا قواطع آلية 33 كيلو فولط عدد 6 في محطة تحويل الرامة وإنشاء خط نقل على جهد 33 يمتد من تحويل الرامة ولغاية الحدود الأردنية –الفلسطينية.








 




 

 


 

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