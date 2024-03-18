الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الخليل

روان دويك.. أول مصابة بمتلازمة داون تحفظ القرآن الكريم في الأردن

حماس: جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال في عدوانه على مجمع الشفاء

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية - اسماء

الفصائل الفلسطينية تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال للمستشفيات

اشتعال النيران في مجمع الشفاء ودبابات الاحتلال تتمركز بمدخله

الإعلام الحكومي بغزة: اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء جريمة حرب

وفيات الاثنين 18/ 3/ 2024

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار غزيرة وهبات رياح قوية

الإثنين، 18-03-2024 07:22 ص

روان دويك.. أول مصابة بمتلازمة داون تحفظ القرآن الكريم في الأردن

حححح


الوكيل الاخباري - رغم إصابة الشابة الأردنية روان دويك (28 عاما) بمتلازمة داون، فإن ذلك لم يمثل عائقا أمام تحقيقها حلم طفولتها، ولم ينتقص من عزيمتها أو من تطلعات والدتها بحفظ القرآن الكريم، فتمكنت -خلال 7 سنوات- من حفظه كاملا، لتصبح بذلك أولى الحافظات من المصابين بمتلازمة داون في الاردن.

اضافة اعلان


تقول أمها للجزيرة نت إنها أدركت أن روان تتمتع بالذكاء الحاد منذ صغرها، فبدأت تعليمها قصار السور من القرآن، حين اصطحبتها إلى مراكز تحفيظ القرآن، فكانت تحفظ ما تسمعه من تلاوة بسرعة شديدة. وعندما بلغت الفتاة السادسة من عمرها، ألحقتها الأم بالمدرسة، فوجدت منها التفوق والتميز.


تعرّف متلازمة داون بأنها اضطراب جيني يختلف في شدته من طفل لآخر يسبب إعاقة ذهنية وتأخر في النمو وصعوبات في التعلم. ومع ذلك، فإن روان استطاعت التغلب على إصابتها من خلال الالتحاق بالصفوف الأولى من المدارس غير المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تفوقت على زميلاتها وزملائها لتحصد المرتبة الأولى في صفها. إلا أن حبها للقرآن الكريم، دفعها لترك المدرسة والتوجه نحو تعلم كتاب الله.


وعن طريقة حفظها، تقول روان للجزيرة نت إنها واظبت على قراءة القرآن في 5 مواعيد مختلفة في اليوم الواحد، وكتابة ما تحفظه، ثم خضعت للعديد من الاختبارات الناجحة بعد أن تحفظ جزءا أو جزأين من القرآن الكريم، إلى أن تحقق لها ما تطمح إليه.


وبعد إصرار دام 7 سنوات، نجحت الشابة الأردنية في حفظ القرآن كاملا وإتقان تلاوته والالتزام بمخارج حروفه.


حلمت روان -بحسب والدتها- بأن تلبس فستان العروس يوما ما، وعندما أتمت حفظ سورة البقرة لأول مرة، قررت الأم أن تحقق لها حلم ابنتها فألبستها فستان العروس يوم التكريم.


تسعى روان في الوقت الراهن، لتثبيت حفظ القرآن بالسند، وبدأت بالفعل بتقديم الامتحانات الشفوية للتسميع جزءا بجزء، وصولا إلى طموحها المستقبلي بأن تقوم بتحفيظ وتعليم القرآن الكريم للصغار والكبار.


وتقديرا لتميزها، كرم الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، روان دويك التي أكدت أن الأشخاص المصابين بمتلازمة داون بإمكانهم التعلم والتعليم حال الاهتمام بهم من قبل ذويهم، وتجاوز الحالة الذهنية والعقلية التي تسببها المتلازمة.


كما حصدت روان عددا من الجوائز من الجامعات والمعاهد الأردنية والعربية، وحصلت على الدعم من المقربين منها، ليسهم ذلك كله في استمرار رحلتها مع القرآن الكريم، فكان منزلها محاطا بعشرات الدروع والأوسمة التي تؤكد على تميزها وتفوقها.


وتعرف متلازمة داون بأنها اضطراب وراثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا، مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21، وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية التي تتسم بها متلازمة داون، وهي تتفاوت في حدتها بين المصابين بها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وظائف

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية - اسماء

118888

الدويري : سأغيب عن الجزيرة لفترة طويلة لهذا السبب

القوات المسلحة

الجيش يكشف حقيقة أصوات الطيران في اربد ( بيان)

000

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

888

تفاصيل حول اصوات الطائرات الحربية في اربد

0000000

رئيس الديوان الملكي "العيسوي" يستقبل البدور

أخبار متعلقة
1708337046063

وزيرة العمل: عمال الأردن يحظون باهتمام ملكي في مسيرة التقدم والبناء والتحديث

14181403-1c9f-4685-a996-4ff67e035911

الإمارات ومصر يعزيان بوالد الأميرة رجوة

1708329008196

الأردن يشارك بأعمال منتدى القادة البريديين الأول في مسقط

59481076_1252338961592161_7117783131947532288_n

الأردن الخامس عربياً و78 عالمياً على مؤشر الدول الجيدة لعام 2024

22024187939666401612

3810 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأحد

WhatsApp Image 2024-02-18 at 3.40.23 PM

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعلن عن افتتاح مكتبه الجديد في الأردن - صور