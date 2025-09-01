انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- جرى تداول أسعار النفط في نطاق ضيق، اليوم الاثنين، إذ تغلّب تأثير المخاوف بشأن ارتفاع الإنتاج وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب. اضافة اعلان





وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض خام برنت 12 سنتًا أو 0.18 بالمئة ليصل إلى 67.36 دولارًا للبرميل.