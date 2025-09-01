انخفاض أسعار النفط عالميا

وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض خام برنت 12 سنتًا أو 0.18 بالمئة ليصل إلى 67.36 دولارًا للبرميل.
