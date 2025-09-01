الإثنين 2025-09-01 12:54 م
 

انخفاض أسعار النفط عالميا

انخفاض النفط عالميا
تعبيرية
 
الإثنين، 01-09-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-   جرى تداول أسعار النفط في نطاق ضيق، اليوم الاثنين، إذ تغلّب تأثير المخاوف بشأن ارتفاع الإنتاج وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب.اضافة اعلان


وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض خام برنت 12 سنتًا أو 0.18 بالمئة ليصل إلى 67.36 دولارًا للبرميل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

46554544

المرأة والجمال انتفاخ تحت العين: الأسباب والحلول الفعالة

كفرنجة

أخبار محلية حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة

3233232

تكنولوجيا إنستغرام يطلق أدوات جديدة لإدارة البريد الوارد

غرفة تجارة الزرقاء

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

3461320

تكنولوجيا طرق استرجاع الصور المحذوفة من Google Photos

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

شعار أكيد

أخبار محلية أكيد: 91 إشاعة خلال شهر آب



 
 



الأكثر مشاهدة