الجمعية الفلكية: سماء الأردن تشهد خسوفا كليا نادرا للقمر في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- تشهد سماء الأردن والعالم، مساء الأحد المقبل، خسوفًا كليًا نادرًا للقمر، يبدأ عند شروق القمر ويستمر بجميع مراحله قرابة خمس ساعات وثماني دقائق، ليكون من أطول الخسوفات في السنوات الأخيرة، وفق ما أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي. اضافة اعلان





وأوضح السكجي أن ذروة الخسوف ستحدث عند الساعة 9:11 مساءً بتوقيت الأردن، حيث يكون القمر في أعمق نقطة داخل ظل الأرض، مكتسيًا بلون أحمر نحاسي رائع يستمر 82 دقيقة.



وأشار إلى أن سكان الأردن سيتمكنون من متابعة معظم مراحل الخسوف بوضوح، خاصةً المرحلة الكلية الممتدة من 8:30 حتى 9:52 مساءً.



وبيّن أن مراحل الخسوف تبدأ بدخول القمر في الظل الجزئي عند الساعة 7:27 مساءً، ثم يكتمل دخوله إلى الظل عند 8:30 مساءً لبدء الخسوف الكلي. وتصل الظاهرة إلى ذروتها عند الساعة 9:11 مساءً، قبل أن يبدأ القمر بالخروج تدريجيًا، حيث تنتهي المرحلة الكلية عند 9:52 مساءً، ويكتمل الخروج من منطقة الظل عند 10:56 مساءً.



وأضاف السكجي أن المشهد في تلك الليلة سيجعل القمر يبدو وكأنه لوحة سماوية حيّة، يتدرج من اللون الفضي إلى الأحمر النحاسي، ثم يعود لبهائه المعتاد. وأوضح أن هذا اللون المميز يعود إلى مرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، الذي يبعثر الألوان ويُبقي الأطوال الموجية الحمراء لتصل إلى القمر، في مشهد شبيه بلحظات شروق أو غروب الشمس.



وأكد أن أجمل لحظات الخسوف تكون حين يغمر ظل الأرض القمر كليًا، فيبدو كجوهرة معلقة بين النجوم، مشبهًا إياه بـ"مصباح أحمر يضيء الليل الهادئ"، داعيًا إلى التأمل في عظمة الكون.



وأشار السكجي إلى أن الخسوف سيكون مرئيًا في معظم قارات العالم، وسيتسنى لـ60% من سكان الأرض مشاهدته بجميع مراحله. كما دعا هواة الفلك وعشاق التصوير في الأردن إلى توثيق هذه اللحظات الفريدة بعدسات الكاميرات والهواتف، والاستمتاع بجمال السماء من مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن متابعة الظاهرة لا تحتاج إلى أي أدوات رصد، بل تكفي العين المجردة.



وشدّد على أن ظواهر الخسوف والكسوف لا علاقة لها بأي أحداث أرضية أو بشرية، فهي ظواهر طبيعية بحتة تحدث نتيجة حركة الأجرام السماوية في مداراتها، دون أن تترك أي تأثيرات على حياة الناس، باستثناء ما تمنحه من مشاهد كونية نادرة تدعو للتأمل في جمال السماء وسحرها.