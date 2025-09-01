عملاق جديد من غوغل.. تعرف على مزايا هاتف Pixel 10 Pro XL

الوكيل الإخباري- أطلقت غوغل هاتفها الأحدث Pixel 10 Pro XL، والذي يُعد أقوى وأكبر طراز في سلسلة Pixel 10، ويأتي بتصميم أنيق، شاشة مذهلة، ومعالج جديد معزز بالذكاء الاصطناعي.

🔹 أهم المواصفات:

الشاشة:

Super Actua OLED بحجم 6.8 إنش، سطوع 3300 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج:

Tensor G5 ثماني النوى بتقنية 3 نانومتر، مع RAM بسعة 16 غيغابايت.

الكاميرات:

خلفية ثلاثية: 50+48+48 ميغابكسل

أمامية: 42 ميغابكسل

مزايا تصوير احترافية وأدوات ذكاء اصطناعي لتحرير الصور.

البطارية:

5200 ميلي أمبير، شحن سريع 45 واط (70% خلال 30 دقيقة)، تدوم حتى 100 ساعة مع وضع التوفير.

مزايا إضافية:

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68

ميزة PixelSnap للشحن المغناطيسي (مشابهة لـ MagSafe)

تحديثات أندرويد وأمان لمدة 7 سنوات



💰 السعر:

يبدأ من 1099 دولارًا