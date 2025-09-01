الإثنين 2025-09-01 12:54 م
 

عملاق جديد من غوغل.. تعرف على مزايا هاتف Pixel 10 Pro XL

تعبيرية
 
الإثنين، 01-09-2025 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت غوغل هاتفها الأحدث Pixel 10 Pro XL، والذي يُعد أقوى وأكبر طراز في سلسلة Pixel 10، ويأتي بتصميم أنيق، شاشة مذهلة، ومعالج جديد معزز بالذكاء الاصطناعي.

🔹 أهم المواصفات:
الشاشة:
Super Actua OLED بحجم 6.8 إنش، سطوع 3300 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز.
المعالج:
Tensor G5 ثماني النوى بتقنية 3 نانومتر، مع RAM بسعة 16 غيغابايت.
الكاميرات:
خلفية ثلاثية: 50+48+48 ميغابكسل
أمامية: 42 ميغابكسل
مزايا تصوير احترافية وأدوات ذكاء اصطناعي لتحرير الصور.
البطارية:
5200 ميلي أمبير، شحن سريع 45 واط (70% خلال 30 دقيقة)، تدوم حتى 100 ساعة مع وضع التوفير.
مزايا إضافية:
مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68
ميزة PixelSnap للشحن المغناطيسي (مشابهة لـ MagSafe)
تحديثات أندرويد وأمان لمدة 7 سنوات


💰 السعر:
يبدأ من 1099 دولارًا

 

ارم نيوز 

 
 
